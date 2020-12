OL : Pierre Ménès retourne sa veste et vote Lyon !

Dans : OL.

Seulement huitième la saison dernière en raison tout d’abord de mauvais résultats, mais également de l’arrêt brutal de la saison, l’Olympique Lyonnais s’est privé de Coupe d’Europe.

Pour la bonne cause ? Cela y ressemble car les Lyonnais sont convaincants à chaque sortie en ce moment, et trouvent clairement le rythme d’un match de haut niveau par semaine. Les succès s’enchainent et voilà Lyon leader à égalité de points avec Lille, devant le PSG que les joueurs de Rudi Garcia sont allés battre au Parc des Princes. De quoi convaincre Pierre Ménès, qui ne voyait pas les Lyonnais si forts que cela il y a encore peu de temps, mais avoue que l’OL est encore monté en régime, notamment dans le coeur du jeu.

« J'avoue être extrêmement séduit par le jeu de l'OL depuis quelques semaines. Le milieu de terrain est magnifique, probablement le meilleur de France. J'avais dit il y a plusieurs semaines que le meilleur milieu de terrain c'était Lille, mais on s'aperçoit que quand Renato Sanches n'est pas là, ce n'est vraiment pas la même ! Un peu comme quand Verratti n'est pas dans celui du PSG. Mais le milieu de terrain lyonnais est magnifique, avec surtout six joueurs de très haut niveau et énormément de choix pour Rudi Garcia », a souligné le consultant de Canal+, assez bluffé de voir que le niveau ne baissait pas peu importe si Thiago Mendes, Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta, Houssem Aouar, Maxence Caqueret, voire Jean Lucas, étaient alignés par Rudi Garcia. Un luxe qui permet à l’OL de ne connaitre qu’une seule défaite en 16 matchs cette saison, c’était lors de la première journée contre Montpellier.