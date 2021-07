OL : Bard après Gouiri, trop c’est trop à Lyon

Dans : OL.

Vendredi soir, l’OL a officialisé à la surprise générale le départ de Melvin Bard à l’OGC Nice pour seulement 3 ME.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais n’en revenaient pas, eux qui espéraient voir Melvin Bard exploser sous les couleurs rhodaniennes cette saison. Remplaçant aux yeux de Rudi Garcia l'an passé, l’international espoirs français a bel et bien été vendu par Juninho pour la modique somme de 3ME à un rival, l’OGC Nice de Christophe Galtier. Rien ne permet d’affirmer que Melvin Bard s’imposera comme une valeur sûre de Ligue 1 au poste de latéral gauche mais aux yeux de nombreux supporters de l’OL, l’erreur de la direction sportive est claire et nette, un an seulement après avoir vendu Amine Gouiri chez les Aiglons pour moins de 10 ME alors qu’il en vaut désormais plus du double.

Interrogé par Foot Mercato, un proche de l’Olympique Lyonnais confirme que la vente de Melvin Bard passe très mal, justement parce qu’une erreur similaire a été commise douze mois plus tôt avec l’attaquant français de 21 ans. « Son départ n'a pas servi de leçon à l'OL. C'est pour ça que les réactions sont vives après le départ de Melvin Bard » confie ce proche du club rhodanien. Reste que l’OL dispose de beaucoup d’autres jeunes joueurs très prometteurs susceptibles de se développer sous la houlette de Peter Bosz dans le Rhône. On pense notamment à Florent Da Silva, Malo Gusto ou encore Castello Lukeba. « J'aime travailler avec les jeunes, car on a beaucoup à progresser avec eux. Depuis que je suis là, je sens qu'ils ont envie d'apprendre des choses, de voir un autre style. Il y a beaucoup de travail, mais ça fait plaisir » a d’ailleurs confié Peter Bosz au sujet des jeunes pousses lyonnais ce week-end, histoire de rassurer tout le monde malgré l’épisode Melvin Bard, dont le coach néerlandais a visiblement validé le départ.