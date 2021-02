OL : Aulas voit flou, il reçoit un rappel à l'ordre

Dans : OL.

Mohamed Bouhafsi n'est pas d'accord avec Jean-Michel Aulas, qu'il juge incohérent vis-à-vis de ses propos sur l'arrêt du championnat la saison dernière.

Le 28 avril 2020, Edouard Philippe annonçait officiellement la fin de la saison 2019-2020 de Ligue 1 à cause du Covid-19. Présent cette semaine sur l'antenne de RMC, l'ancien Premier ministre a expliqué cette décision, tout en glissant une petite phrase pour Jean-Michel Aulas. Le président de l'OL s'était vite imposé comme l'un des plus virulents opposants à l'arrêt du championnat, estimant que son club, qui visait à l'époque une qualification en coupe d'Europe, était lésé par un telle décision. Pour Mohamed Bouhafsi, le discours du dirigeant lyonnais, dans son interview accordée à l'Equipe, est totalement incohérent et illogique.

« Il y a deux éléments incohérents dans ce que dit Jean-Michel Aulas, c’est que tout d’abord, il faut rappeler qu’au tout début de la crise, il réclamait une saison blanche avant de changer d’avis. Et Edouard Philippe ne s’exonère de rien puisqu’il dit qu’il a pris la décision face à des gens qui n’étaient pas d’accord les uns avec les autres sur ce qu’il fallait faire. (…) Et la deuxième chose incohérente, qui est plutôt illogique, c’est que Jean-Michel Aulas soutient totalement Noël Le Graët qui était le premier à demander d’arrêter le football français à ce moment-là. Ça, c’est incompréhensible » a déclaré le journaliste, qui a récemment réalisé une grande interview de Jean-Michel Aulas pour RMC. Avec le recul, l'Olympique Lyonnais a certes manqué une saison en Europe, avec la perte économique qui va avec, mais les Gones bénéficient cette saison d'un calendrier allégé qui leur permet de batailler avec Lille et le PSG pour le titre. Si jamais l'OL venait à remporter un titre de champion qui lui échappe depuis 2008, Jean-Michel Aulas verrait peut-être la situation d'un autre oeil.