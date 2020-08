OL : Aulas tacle gentiment le PSG, c'est cadeau

Dans : OL.

Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais est entré davantage dans la légende du football féminin en remportant une nouvelle Ligue des Champions, la cinquième de suite.

En venant à bout de la solide équipe de Wolfsburg, les filles de l’Olympique Lyonnais ont prouvé qu’elles régnaient sans partage sur l’Europe. Une fierté pour Jean-Michel Aulas, précurseur et visionnaire dans le football féminin. Malgré la septième place en Ligue 1, la saison européenne fut belle pour le président des Gones avec un quart de finale de Youth League, une demi-finale avec les garçons et donc le sacre pour les filles. Mais les joueuses de Jean-Luc Vasseur n’auront pas véritablement le temps de savourer puisque dès dimanche, elles sont attendues en championnat pour un match contre le Paris FC.

Une rencontre que l’OL n’a pas demandé à reporter, comme Jean-Michel Aulas l’a fait savoir après la victoire lyonnaise contre Wolfsburg en titillant forcément le Paris SG, qui a demandé et obtenu le report de son match contre Lens, initialement prévu une semaine après la finale de la Ligue des Champions masculine contre le Bayern Munich. « On va jouer, car nous, on n'a pas demandé de report de match pour le début du championnat... Il faut tout de suite se remettre en cause, on savourera la victoire quand ça ira un petit peu mieux. On est toujours dans une période difficile avec le coronavirus, donc il faut savoir admettre la réalité, et la réalité c'est qu'il y a un championnat qui démarre dès dimanche, et on ne veut pas louper ça » a fait savoir le président de l’Olympique Lyonnais, pas du genre à reporter des matchs qu’il est techniquement possible de jouer. Une attitude d’autant plus louable qu’avec le Covid-19, il y aura bien suffisamment de matchs reportés dans les semaines à venir, que ce soit dans le football masculin ou féminin…