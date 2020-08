Lens-PSG : Lens a dit oui, mais voulait dire non

Dans : Ligue 1.

Reporté en raison de la finale de la Ligue des Champions, le match RC Lens-PSG est au cœur de la polémique. Arnaud Pouille, le DG du club lensois, a tenté de défendre les siens en expliquant le déroulé de ce report.

Au lendemain de sa défaite en finale de la Ligue des Champions, le PSG a demandé le report de sa 2e journée de Ligue 1, initialement prévue ce samedi (21h) à Lens. Une demande entendue et approuvée par l’ensemble des acteurs concernés, soit le RC Lens lui-même, la LFP et le diffuseur, Canal +. L’officialisation de ce report a cependant fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, et pas en bien. Exemple avec la réaction du maire de Lens, Sylvain Robert, agacé par les caprices du club parisien. « Soyons sérieux, on joue la Ligue 1 Uber Etas, pas la Ligue 1 PSG ! », s’exclamait-il récemment.

Le PSG est pointé du doigt, mais le RCL aussi. Bon nombre de supporters et spécialistes ne comprennent pas pourquoi le club nordiste a accepté un report. De passage ce mardi dans « L’Équipe du Soir », le Directeur général du RCL, Arnaud Pouille, s’est justifié. « La Ligue est décisionnaire. A partir du moment où elle vous dit que le sens de la décision est un report, il n’y a pas d’appel possible. Nous sommes consultés au même titre que les diffuseurs. Même si on avait dit que nous ne sommes pas d’accord, ça n’aurait rien changé », a-t-il déclaré. Des paroles qui viennent appuyer sur le fait que l’avis du RC Lens n’a pas pesé bien lourd dans la balance, même si on peut se demander pourquoi, s'il n'était pas d'accord, le club nordiste a tout de même approuvé cette demande de décalage avant de se prendre également la polémique en pleine figure.