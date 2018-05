Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Invité ce lundi soir de SFR Sport, Jean-Michel Aulas a évoqué le prochain mercato de l'Olympique Lyonnais, lequel sera évidemment positivement impacté par la qualification du club rhodanien pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Forcément très prudent, le président de l'OL n'a pas donné des détails sur les joueurs convoités par Lyon, d'autant plus que le troisième de Ligue 1 a déjà fait signer deux joueurs en janvier (Dubois et Terrier).

Mais s'il ne donne pas des noms, Jean-Michel Aulas a quand même vendu du rêve aux supporters de l'Olympique Lyonnais en faisant une promesse. « Les joueurs qui ont participé à cette saison vont rester. On veut augmenter la qualité de l’équipe. On va tout faire pour garder l’intégralité de l’effectif. On va recruter un ou deux joueurs supplémentaires de grande qualité, et au moins un très grand nom pour renforcer l’équipe. On aura les moyens de bien faire. Ça fait deux années que le club est largement bénéficiaire. On aura un résultat qui sera intéressant aussi cette année », a fait remarquer le président de l'OL, qui déclenche ainsi le petit jeu des rumeurs sur ce grand joueur qui arrivera lors de la prochaine période des transferts.