OL : Aulas prêt à donner les clés de Lyon à Tony Parker ?

Dans : OL.

Dans une interview accordée au Figaro à la fin du mois de février, Jean-Michel Aulas indiquait que Tony Parker était un candidat crédible à sa succession à la tête de l’Olympique Lyonnais.

« Sur le côté président-manager, Tony a le profil. Il est plus jeune, avec une image internationale, c’est un mec bien » indiquait notamment le président de l’OL, qui n’a pas encore l’intention de quitter son poste de président de l’Olympique Lyonnais, mais qui réfléchit de plus à plus à l’identité de son futur successeur. Le profil de Tony Parker semble particulièrement lui plaire puisque ce mardi, Jean-Michel Aulas a remis une pièce dans la machine en draguant de nouveau l’ancien basketteur de l’Equipe de France, dans une interview accordée cette fois à BFM Business.

« Tony Parker a tous les contours pour être un grand entrepreneur. Maintenant, c’est à lui qu’il faut poser la question concernant la présidence de l’Olympique Lyonnais un jour. Il n’y a pas de décision puisque le principal intéressé, à savoir Tony Parker, n’a pas été consulté. Mais cela étant, nous faisons des choses ensemble. Il va notamment intégrer le conseil d’administration de l’Olympique Lyonnais. C’est quelqu’un qui a un charisme fou et que tout le monde adore au club » a indiqué Jean-Michel Aulas, intimement convaincu que Tony Parker ferait un excellent président pour l’Olympique Lyonnais à l’avenir. Reste que pour l’heure, Jean-Michel Aulas est toujours bien présent à la tête des opérations au sein du club rhodanien. Et pour l’heure, cela n’est pas près de changer puisque du haut de ses 70 ans, « JMA » reste très attaché à la présidence de l’OL.