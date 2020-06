OL : Aulas lance une idée qui va plaire à Al-Khelaïfi

Dans : OL.

Pour le PSG et l'OL, c’est un casse-tête assez surprenant, mais finalement logique au regard de la situation.

Paris et Lyon, qui seront sollicités en Ligue des Champions au mois d’août, vont essayer de se préparer du mieux possible pour ce défi. Contrairement aux autres concurrents engagés en C1, ils n’auront pas le retour du championnat pour retrouver le rythme. Et ils n’auront pas non plus d’adversaires puisque tous les clubs européens ou presque tenteront de terminer leur championnat, tandis que les formations françaises auront repris beaucoup plus tardivement pour préparer la saison suivante. Un vrai problème pour enchainer les matchs. Le PSG effectuera ainsi une rencontre amicale face à ses U19, ou tentera de défier l’un des clubs de Glasgow, dont le championnat n’a pas repris non plus. Du côté de Lyon, on voit plus grand avec un tournoi de reprise organisé par Jean-Michel Aulas. Et le président de l’OL aimerait bien y convier le Paris SG pour y donner plus de relief. Celui-ci se déroulera du 13 au 18 juillet avec six équipes, dans un système de poule et de finale pour faire multiplier les matchs.

« La présence du PSG est en cours de définition de manière précise, tant sur le plan de l’organisation que sur le plan de la participation. C’est un peu prématuré de pouvoir l’annoncer mais en tout cas, ça fait partie de notre volonté. J’espère avoir Nasser dans la soirée pour pouvoir l’acter définitivement. Ça sera difficile d’avoir d’autres équipes européennes. On a sollicité une équipe américaine pour le tournoi masculin, mais la MLS a aussi un tournoi qui va se dérouler à cette époque-là, donc ça sera difficile. Mais concernant les clubs français, on a beaucoup de sollicitations. Je pense qu’il faut un ou deux jours de plus pour avoir la confirmation définitive parce qu’il y a des modalités économiques à déterminer. Mais on aura les meilleures équipes françaises », a fait savoir Jean-Michel Aulas au micro de TF1. L’idée est en tout cas louable pour donner un semblant de compétition, et pourquoi pas rapprocher les deux clubs de ce qui se passera quelques semaines plus tard, puisque la Ligue des Champions devrait se finir sur un tournoi final dans une seule ville, afin d’aller plus vite.