LdC : Un nouveau format à Lisbonne, le PSG et l’OL en savent plus

Dans : Ligue des Champions.

Toujours engagés en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais disputeront la fin de leur parcours en août. Mais le format habituel sera modifié à cause de la crise sanitaire.

On en sait plus sur la fin de l’édition en cours de la Ligue des Champions. L’UEFA officialisera les changements suite à sa réunion prévue mercredi 17 juin. Mais le quotidien As donne déjà de sérieuses indications sur les décisions prises pour réduire le risque sanitaire. Pour commencer, on apprend que les derniers huitièmes de finale retour, dont celui entre la Juventus Turin et l’Olympique Lyonnais, se joueront les 8 et 9 août. Ensuite, les huit qualifiés auront tous rendez-vous à Lisbonne, où l’instance européenne souhaite organiser un « Final 8 ». Il n’y aura donc plus de confrontation aller-retour, mais plutôt des matchs éliminatoires en une manche et sur terrain neutre.

C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles la capitale portugaise a été choisie pour les sept dernières rencontres de la compétition, qui se joueront dans deux stades séparés par seulement deux kilomètres. On peut aussi s’attendre à ce qu’un tirage au sort détermine à l’avance un tableau jusqu’à la finale, programmée le 23 août dans l’enceinte de Benfica. Bien sûr, même si l’on commence à évoquer le retour du public dans certains championnats, tous ces matchs européens se disputeront à huis clos. D’ici là, espérons que le Paris Saint-Germain et l’OL bénéficieront de la meilleure préparation possible malgré l’arrêt de la saison de Ligue 1.