OL : Aulas lâche un scoop sur l'avenir de Depay

Alors qu’il refuse de prolonger son contrat du côté de l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay est courtisé de toutes parts sur le mercato estival.

Actuellement avec sa sélection des Pays-Bas, avec laquelle il a brillé contre la Pologne vendredi (1-0), Memphis Depay reportera-t-il le maillot de l’OL un jour ? Son aventure lyonnaise se terminera-t-elle sur une masterclass, et son triplé inscrit face à Dijon en L1 avant la trêve internationale ? Les interrogations se posent. Car à un an de la fin de son bail à l’OL, et sachant que son club n’est pas qualifié pour une Coupe d’Europe cette saison, l’attaquant de 26 ans a des envies d’ailleurs. Mais pour que son transfert se concrétise, il faudra que tout le monde y trouve son compte. Lui veut rejoindre un grand club européen pour tenter de remporter la Ligue des Champions. Et l’OL réclamera un bon chèque pour lâcher le joueur que Lyon a su relancer depuis son arrivée en provenance de Manchester United en 2017 contre une somme de 16 millions d’euros. Ces dernières heures, tout s'accélère un peu pour Depay, sachant que le Barça pense à le recruter pour 25 ME.

Et ce n’est pas Jean-Michel Aulas qui dira le contraire. « Memphis Depay sera en fin de contrat en 2021. Si Ronald Koeman l'appelle au Barça… Il y a la Roma aussi », a lancé le président de l’OL sur Téléfoot. Une sortie médiatique calculée qui va permettre de faire monter les enchères autour du dossier Memphis. Quoi qu’il en soit, le capitaine de Rudi Garcia semble plus que jamais sur le départ. Entre cette probable fuite de Depay et celle d’Aouar, toujours courtisé par Arsenal, les recruteurs lyonnais vont donc avoir du pain sur la planche pour trouver des remplaçants à la hauteur...