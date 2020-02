OL : Aulas a bluffé, Ciara n'a pas retenu Lyon à Paris

Dans : OL.

Mercredi, l’Olympique de Marseille affronte l’Olympique Lyonnais en quarts de finale de la Coupe de France. Un match pour lequel les Gones s’estiment désavantagés…

Et pour cause, Jean-Michel Aulas regrettait après la défaite contre le PSG que l’OM bénéficie d’un temps de récupération bien plus important. Le patron des Gones indiquait même que les joueurs de l’OL étaient dans l’obligation de rester à Paris dimanche soir en raison de la tempête Ciara, ce qui allait perturber encore plus la préparation des joueurs de Rudi Garcia. « Là, on ne va pas pouvoir rentrer à Lyon parce qu'il y a du vent. Donc les joueurs vont rentrer lundi midi pour jouer mercredi soir... Comment peut-on faire en sorte de jouer ce match le mercredi pour nous, alors qu'on a demandé à jouer jeudi » pestait le président des Gones à la sortie du match.

En réalité, Jean-Michel Aulas a bluffé. C’est tout du moins ce qu’affirme Le Progrès, indiquant que l’Olympique Lyonnais a bien été en mesure de prendre l’avion dimanche soir afin de rentrer dans le Rhône. Selon le quotidien régional, les partenaires de Jason Denayer ont pu regagner l’aéroport du Bourget et revenir à Lyon par la voie aérienne, atterrissant à Bron aux alentours de 3 heures du matin. « Ce qui n'empêche que les Lyonnais risquent de souffrir tout de même d'un déficit de récupération par rapport aux Marseillais pour le quart de finale de Coupe de France programmé mercredi, puisque les Phocéens ont évolué à domicile 26 heures avant » précise le média, pour qui il ne serait donc pas étonnant de voir l’Olympique Lyonnais souffrir face à la fraîcheur de l’Olympique de Marseille, mercredi soir à 21h05 sur la pelouse du Groupama Stadium.