OL : Lyon privé de Coupe d'Europe, Rafael ne va pas aimer

Dans : OL.

Le couperet a fini par tomber, et relativement rapidement par rapport à l’annonce d’Edouard Philippe effectuée ce mardi.

Alors que quasiment partout en Europe, le doute est encore de mise sur l’annulation de la saison ou pas, la Ligue 1 est terminée et le classement final a été validé par le bureau puis le conseil d’administration de la LFP. L’un des grands perdants du système choisi, à savoir le quotient entre les points marqués et les matchs joués, est l’Olympique Lyonnais, qui se voit privé de Coupe d’Europe. A moins d’une improbable tenue des finales de Coupes nationales, Lyon ne participera pas à une compétition européenne, soit une première en 24 ans. Une chute sportive difficile à digérer pour Rafael, qui ne s’attendait clairement pas à ça en début de saison.

« Depuis le début, je ne voyais pas très bien comment on allait pouvoir reprendre, il va y avoir des discussions à la Ligue, mais la décision du gouvernement me semble normale. Si l’on est pas européen ce sera difficile à accepter », a expliqué le défenseur de l’OL dans les colonnes du Progrès. Pour le moment, l’ancien de Manchester United attend donc la suite des consignes de son club, et les éventuelles conséquences des dernières décisions prises par les instances. Ensuite, il devrait profiter de la fin du confinement pour repartir au Brésil, où il prendrait de véritables vacances en attendant de connaitre ce qu’il adviendra de la fin de la saison, notamment sur le plan de la participation de l’OL à la Ligue des Champions.