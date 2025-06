OL ‍: Arne Slot stoppe ses vacances et fonce à Lyon

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le dossier Rayan Cherki prend une ampleur folle en Angleterre, car Liverpool fait aussi le forcing, tout comme Manchester City, pour le faire venir.

Champion d’Angleterre, Liverpool est en vacances après son titre et ne participera pas à la Coupe du monde des clubs. Les Reds ne déméritent pas au classement de l’indice UEFA, mais ils payent le fait que Chelsea et Manchester City ont remporté la Ligue des Champions récemment, et que le nombre de clubs anglais soit limité à deux. Résultat, le club de la Mersey prépare son mercato activement et tente de boucler la spectaculaire venue de Florian Witz, pour plus de 100 millions d’euros en provenance du Bayer Leverkusen. Mais le deal n’est toujours pas fait et Liverpool ne s’interdit rien, comme de prendre un autre meneur de jeu offensif, que ce soit en remplacement ou en complément de l’international allemand.

Manchester City accélère, Liverpool rapplique

Et dans cette optique, le club anglais a décidé de passer la vitesse supérieure avec Rayan Cherki et l'OL. Si Pep Guardiola avait appelé en personne le joueur et son ancien entraineur Pierre Sage, Arne Slot a décidé de faire le déplacement à Lyon pour rencontrer l’international français, dévoile The Athletic. La réunion a eu lieu dans la cité du Rhône la semaine dernière, avant que Cherki ne rejoigne Clairefontaine pour évoluer sous les ordres de Didier Deschamps. L’entraineur néerlandais a interrompu ses vacances, lui qui était parti à Ibiza fêter le titre avec certains autres membres du club, avant de s'envoler sous d'autres cieux, précise le média sportif.

C’est en voyant que Manchester City commençait à sérieusement avancer ses pions que Liverpool a décidé d’accélérer, histoire de ne se priver d’une rencontre d’ampleur pour cet été. Les deux clubs anglais sont en tout cas d’accord sur un point, il n’y a plus de clause libératoire à 22 millions d’euros pour Rayan Cherki, qui avait cette étiquette sur le dos au mois de janvier, dans la foulée de sa prolongation de contrat. Désormais, l’OL espère en récupérer 30 millions d’euros, mais si des ténors de Premier League se battent pour lui, cela doit donner des idées à John Textor. Même s’il faut prendre en compte que le contrat de Cherki se terminera en juin 2026.