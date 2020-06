OL : Aouar snobe Guardiola, c'est tout pour la Juve

Dans : OL.

Sur le départ à l'OL, Houssem Aouar a effectué un premier choix fort en ce qui concerne son futur club.

Avec son bon de sortie mais encore deux ans de contrat et une phase finale de Ligue des Champions à disputer en août, Houssem Aouar a le loisir de voir qui est réellement motivé pour le recruter cet été. L’OL sera très gourmand pour atteindre ses objectifs d’une très grosse vente à plus de 50 ME. Manchester City est annoncé comme un prétendant de longue date pour le numéro 8 lyonnais, sachant que Pep Guardiola adore ses qualités techniques et son rôle de milieu capable d’organiser le jeu. Surtout quand on sait qu’un élément important comme David Silva va quitter le club cet été. En dépit de l’admiration d’Aouar pour le travail de l’entraineur espagnol chez les Citizens, son coeur penche pour un autre club. En effet, le pur lyonnais rêve plutôt de la Juventus Turin, son futur adversaire en 1/8e de finale retour de la Ligue des Champions. C’est la confidence effectuée par le journaliste Mirko Di Natale lors d’une émission sur Radio Bianconera.



« La Juventus n'a pas encore fait parvenir une offre officielle à Lyon pour Houssem Aouar mais j'ai eu la confirmation que le milieu français aimerait jouer en Italie », a souligné le journaliste spécialiste du mercato pour TuttoJuve.com. La Juventus s’est pour le moment contentée d’approches et de discussions avec l’OL, lançant l’éventualité d’un échange avec plusieurs joueurs pour faire baisser le prix de Houssem Aouar, ce à quoi Jean-Michel Aulas, malgré ses bonnes relations avec le club du Piémont, n’est pas du tout favorable.