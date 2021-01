 OL : Aouar refuse Arsenal, c’est Barça ou Real !

Dans : OL.

Annoncé sur le départ depuis quasiment deux ans, Houssem Aouar attend, comme l’OL, la bonne offre.

Mais chaque mois qui passe le rapproche de la sortie, sachant que le club rhodanien vient de vivre une saison sans Coupe d’Europe, et se prépare à perdre son leader offensif Memphis Depay. L’international français va en profiter pour tourner la page également, et cherche désormais son point de chute en Europe. La Juventus l’a longtemps suivi et pourrait repasser à l’action, mais le nom d’Aouar a surtout été murmuré à Arsenal, qui a effectué une offre trop peu conséquente l’été dernier. Problème : les Gunners ne font plus rêver et leur 10e place actuelle en Premier League symbolise bien les soucis de la formation londonienne ces dernières années.

Résultat, ESPN affirme que le numéro 8 de l’OL ne voit pas une arrivée à Arsenal pour y rejoindre son ancien compère Alexandre Lacazette comme un énorme bond en avant dans sa carrière. Le milieu de terrain et son entourage espèrent désormais que ses bonnes prestations en Ligue des Champions la saison dernière lui permettent d’atterrir dans le viseur du Real Madrid et du FC Barcelone. Pour cela, un argument nouveau, le fait que Jean-Michel Aulas ne pourra plus demander 50 ou 60 ME comme c’était le cas par le passé. L’absence de visibilité du joueur cette saison, son passage timoré en équipe de France, la pandémie et la crise économique, pourraient forcer l’OL à accepter une offre revue à la baisse. Au point de passer sous la barre des 40 ME ?