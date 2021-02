OL : Aouar devient le plus grand fan de Monaco et de Lorient

Dans : OL.

Vainqueur à Brest (2-3) vendredi, l’Olympique Lyonnais a provisoirement pris la tête de la Ligue 1. Les Gones attendent désormais les résultats et surtout les faux pas de leurs concurrents directs ce week-end.

Cette 26e journée de Ligue 1 pourrait profiter à l’Olympique Lyonnais. Bien que malmenés en deuxième période avec un triple avantage, les hommes de Rudi Garcia ont arraché les trois points du succès à Brest. Et se retrouvent provisoirement leaders du championnat grâce à une meilleure différence de buts par rapport à Lille. Autant dire que les Gones ne seraient pas mécontents de voir le LOSC chuter à Lorient dimanche après-midi, avant un éventuel faux pas du Paris Saint-Germain face à l’AS Monaco dans la soirée.

Le scénario serait parfait pour les coéquipiers d’Houssem Aouar, après une belle frayeur en Bretagne. « On s'est fait peur sur la fin, a reconnu le milieu de terrain. On a fait preuve de beaucoup de réalisme en première période, on a alors ben concrétisé nos occasions. En seconde période, on doit mieux faire dans la construction, être un peu plus sereins, garder davantage le ballon et être plus confiants dans notre jeu, même si les conditions étaient compliquées. »

Aouar va suivre la concurrence

« Au final, on est contents d'avoir tenu ce résultat et on repart avec trois points très importants. On a été combatifs jusqu'à la fin à Brest, une très belle équipe de Ligue 1 que je me régale à voir jouer. Il faut lui donner du mérite. On sait que le train va très vite devant, où il y a de très bonnes équipes, dont on fait partie. Maintenant, on va regarder attentivement les matchs, en espérant un faux pas », a glissé l’international tricolore, histoire de récupérer les points perdus ces dernières semaines.