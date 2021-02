OL : Aouar et Pogba, destins liés au mercato !

Dans : OL.

Le mercato estival promet d’être mouvementé à l’OL, qui a peu de chances de retenir Memphis Depay et Houssem Aouar.

L’international néerlandais, en fin de contrat au mois de juin prochain avec l’Olympique Lyonnais, a de grandes chances de filer librement dans un grand club européen. La Juventus Turin, le Borussia Dortmund ou encore le FC Barcelone ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour l’ex-star de Manchester United. En ce qui concerne Houssem Aouar, la probabilité de le voir quitter le Rhône est également très élevée. Il faudra cependant négocier avec Jean-Michel Aulas pour recruter l’international français, loin d’être en fin de contrat et pour qui il faudra sans doute payer plus de 50 ME au mercato estival. Une situation qui n’effraie pas trois prétendants de choix selon le journal AS.

Le quotidien espagnol croit savoir que trois grands clubs sont toujours très intéressés par le profil du milieu offensif formé à l’OL : le Paris Saint-Germain, la Juventus Turin et le Real Madrid. Néanmoins, il est pour l’heure totalement impossible de savoir dans quel club Houssem Aouar évoluera la saison prochaine. Et pour cause, le média affirme que le PSG, la Juve et le Real visent prioritairement Paul Pogba. Autrement dit, Houssem Aouar n’est qu’un plan B et ce n’est que lorsque le milieu de terrain tricolore de Manchester United aura tranché la question de son avenir, que l’on pourra se faire une idée bien précise du club dans lequel évoluera Houssem Aouar la saison prochaine. Une situation délicate pour le milieu de l’OL, qui pourrait être dans le flou une bonne partie de l’été avant de connaître sa destination. Également intéressé l’été dernier, Arsenal ne semble plus du tout dans la course. Reste maintenant à voir qui raflera la mise pour Paul Pogba et par ricochet, quel club profitera de l’aubaine pour s’offrir Houssem Aouar en guise de lot de consolation.