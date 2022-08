OL : Aouar c'est non, Lyon prend un énorme risque

Dans : OL.

Par Claude Dautel

A un peu plus d'une semaine de la fin du mercato, Houssem Aouar est toujours un joueur de l'Olympique Lyonnais. Et le club de Jean-Michel Aulas semble vouloir tenter d'aller jusqu'au bout pour faire une belle opération financière.

A un peu plus d’une semaine de la fin du marché estival des transferts, l’Olympique Lyonnais semble avoir du mal à réaliser sa mission finale, à savoir vendre des joueurs. Car si à la demande de Peter Bosz, la cellule recrutement a vite œuvré dès le début du mercato, les départs tant attendus par Jean-Michel Aulas ne sont pas intervenus et le temps qui passe n’est évidemment pas un signal très positif. C’est notamment le cas concernant le joueur le plus emblématique de ceux qui entament leur dernière année de contrat avec l’OL, à savoir Houssem Aouar. Clairement poussé vers la sortie, le joueur formé à Lyon sait que l’on ne veut plus de lui au Groupama Stadium et qu’il devra changer de club durant l’été s’il veut réellement avoir du temps de jeu. Après le très long intérêt du Betis Séville, qui ne s’est pas concrétisé par une offre, c’est à Nottingham Forest que l’on a envoyé Houssem Aoaur.

Aouar au bout de son contrat à l'OL ?

Mais selon Le Progrès, la proposition du club promu en Premier League, qui à priori voulait un paiement échelonné, a été refusée et la piste s’est totalement refermée. Du côté de l’Olympique Lyonnais, et malgré le désir de vendre Houssem Aouar avant le 31 août minuit, on est décidé à aller jusqu’à la dernière limite. « L’OL n’a pas accepté l’offre du promu anglais, et attend que d’autres candidats se signalent, et séduisent aussi le joueur, autant par le projet sportif que par les conditions salariales », explique Jean-François Gomez. Et le journaliste lyonnais d’évoquer la possibilité que finalement Houssem Aouar reste jusqu’au bout de son contrat avec l’Olympique Lyonnais, ce qui évidemment ne serait une bonne chose pour personne.