OL : Aouar au Real Madrid ? C’est la folie du mercato !

Dans : OL.

Courtisé par de grands clubs européens en cette fin de mercato estival, Houssem Aouar pourrait finir sa course au… Real Madrid.

Même si Houssem Aouar a encore une chance de disputer l’Olympico de dimanche prochain entre l’OL et l’OM, l’international français semble plus que jamais sur le départ du côté de Lyon. Mais alors que la presse faisait état des intérêts d’Arsenal, qui n’offre toujours pas plus que 40 millions d’euros, du PSG, qui a relancé le dossier par l'intermédiaire de Nasser Al-Khelaïfi ces derniers jours, et de la Juventus, c’est finalement le Real Madrid qui pourrait empocher la mise. En effet, selon L’Equipe, le club de Zinédine Zidane est très intéressé par le profil du joueur de 22 ans. Dernièrement, l’entraîneur français s’est même entretenu avec le milieu de terrain lyonnais à propos d'un potentiel transfert au Real.

De base, Zizou pensait recruter Aouar en 2021. Déjà parce que le Real n’a pas les moyens de poser 50 millions d’euros sur la table cet été après la crise du Covid-19. Mais aussi parce que Madrid a déjà du monde dans l’entrejeu, avec Modric, Kroos, Valverde ou Isco. Mais ZZ sait qu’une telle opportunité pour le futur ne se loupe pas, surtout qu’Aouar a montré qu’il avait le niveau international lors du Final 8 de la Ligue des Champions l’été dernier. Désormais, l’OL et le Real pourraient s’entendre sur un prêt d’un an assorti d'une option d'achat automatique. Une solution, la même évoquée pour Paris, qui pourrait satisfaire tout le monde, même si un échange de joueurs est aussi possible avec le Real, Jean-Michel Aulas ayant de bonnes relations avec les dirigeants espagnols. Autant dire qu’Aouar est bien parti pour réaliser son rêve de jouer à Madrid, où il retrouverait Karim Benzema et Ferland Mendy, deux anciens Gones. En tout cas, « Aouar ne s'imagine nulle part ailleurs qu'au Real » !