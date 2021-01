OL : Aouar à la Juve, son agent prépare le terrain

Dans : OL.

Tout proche de quitter l’Olympique Lyonnais l’été dernier, Houssem Aouar est finalement resté au sein de son club formateur.

Le milieu de terrain de l’OL et de l’Equipe de France figurait dans le viseur de la Juventus Turin. Et tandis que le PSG ou encore le Real Madrid et Manchester City prennent régulièrement des renseignements sur sa situation, c’est toujours la Juventus Turin qui est le club le plus chaud pour accueillir Houssem Aouar l’été prochain. A en croire les informations recueillies par Gianluca Di Marzio, la Vieille Dame a toujours l’intention de passer à l’offensive dans les mois à venir afin de rafler la mise et recruter Houssem Aouar. Le spécialiste italien des transferts croit savoir que la Juventus Turin est en contact permanent avec les agents d’Houssem Aouar, lesquels sont les mêmes que ceux de Marley Aké, qui vient de quitter l’Olympique de Marseille pour s’engager en faveur du champion d’Italie en titre.

Les bonnes relations entre les différentes parties vont assurément faciliter les négociations, d’autant plus qu’il est de notoriété publique que Jean-Michel Aulas et le président turinois Andrea Agnelli sont proches, et partagent la même vision du football. Il faudrait donc un vrai retournement de situation ou une surenchère d’un grand club européen pour empêcher Houssem Aouar de signer à la Juventus Turin l’été prochain. Il sera désormais intéressant de connaître les exigences financières de l’Olympique Lyonnais dans ce dossier, alors que la crise du Covid-19 a automatiquement diminué de manière considérable la valeur des joueurs de football à travers le monde. L’été dernier, la Juventus Turin avait proposé près de 50 ME en plus du prêt de Federico Bernadeschi à l’OL. Une offre que Jean-Michel Aulas et Juninho avaient accepté, mais le deal était tombé à l’eau car le milieu de la Juventus Turin ne souhaitait pas rejoindre Lyon.