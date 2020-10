OL : Aouar à Arsenal, contre-attaque à Noël ?

Dans : OL.

Les fans d’Arsenal y ont cru mais finalement, les Gunners ne sont pas parvenus à boucler le transfert d’Houssem Aouar en provenance de l’OL.

Inflexible, l’Olympique Lyonnais a pris la décision de conserver son meneur de jeu une saison supplémentaire. Une décision d’autant plus facile à prendre pour les Gones que de son côté, Houssem Aouar ne souhaitait pas partir à tout prix. Il faut dire que pour l’international tricolore, disputer une ultime saison à Lyon représente une assurance de temps de jeu non négligeable dans l’optique de l’Euro 2021. Mais du côté d’Arsenal, on ne désespère pas de recruter Houssem Aouar en janvier prochain. C’est tout du moins le souhait de l’ancien attaquant du club londonien, Kevin Campbell, 166 matchs avec Arsenal.

« Aouar doit être le prochain joueur recruté par Arsenal. Il nous manque vraiment ce genre de joueur. Je ne sais pas si nous pouvons l’avoir au mois de janvier. Mais je suis certain qu’il est la priorité de Mikel Arteta (entraîneur) et d’Edu (directeur sportif). Il faut absolument un profil créatif au milieu de terrain, Aouar est le joueur parfait. J’espère vraiment qu’Houssem Aouar sera un joueur d’Arsenal à l’avenir » a fait savoir sur la chaîne YouTube The Highbury Squad Read l’ancien attaquant d’Arsenal, lequel avait déjà milité il y a quelques semaines pour le transfert du meneur de jeu de l’Olympique Lyonnais à Londres. Le deal n’a pas été conclu cet été, et rien ne dit que Jean-Michel Aulas et Juninho ouvriront la porte à l’un de leurs meilleurs joueurs en cours de saison. D’autant plus que, contrairement à Memphis Depay, Houssem Aouar ne sera pas en fin de contrat en juin 2021. Autrement dit, ni l’OL ni le joueur n’ont un réel intérêt à boucler un transfert dans la précipitation au mois de janvier…