OL : Andersen revendu en Italie, le petit miracle du mercato ?

Dans : OL.

Acheté 24 ME il y a un an, Joachim Andersen n'est même pas titulaire dans une défense à cinq éléments. Une revente est d'ores et déjà envisagée.

En ce qui concerne les départs en défense centrale, tous les regards sont tournés vers Marcelo, qui arrive à un an de la fin de son contrat et possède un gros salaire et des performances pas forcément à la hauteur. Mais le Brésilien n’a pas envie de bouger, et ces derniers temps, il a même récupéré une place de titulaire dans une défense à 5. Une situation délicate pour l’OL, qui n’a guère le choix que de poursuivre l’aventure avec l’ancien de Besiktas. Actuellement, c’est donc Joachim Andersen qui en fait les frais, et il faut dire que le Danois a vécu une première saison catastrophique, avec des erreurs qui ont souvent coûté cher, et une lenteur d’exécution et de déplacement qui ne convient pas du tout aux exigences de la Ligue 1.

Pour un joueur acheté 24 ME en provenance de la Sampdoria, cela fait très mal. Mais une porte de sortie permettant de limiter la casse est en train de s’ouvrir. Gianluca Di Marzio révèle en effet que le Torino pense à relancer le défenseur central cet été. Il faut dire qu’avec ses performances à la Sampdoria, Andersen a plutôt conservé une très belle image en Italie, où les défenseurs sont plus entourés. De plus, le futur coach du Toro pourrait être Marco Giampaolo, qui l’a eu sous ses ordres à Gênes. Les planètes semblent donc s’aligner, alors que l’OL étudiera clairement un transfert si cela venait à être envisagé. Reste à savoir à quel montant, histoire de trouver le juste milieu entre les exigences de chacun et éviter l’accident industriel si la méforme du Danois devait se prolonger. En tout cas, Andersen ne serait certainement pas contre un retour en Italie, où il a ses marques, surtout s’il continue à ne plus jouer et que l’OL n’a pas de Coupe d’Europe la saison prochaine.