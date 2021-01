OL : Le feu à Lyon pour le départ des joueurs à St-Etienne

Dans : OL.

Les joueurs de Lyon sont partis dimanche midi en direction de Geoffroy-Guichard. Et les supporters ont marqué le coup.

Epidémie oblige, le derby ASSE-OL se jouera dans un stade vide, ce que tout le monde regrettera, le plus grand derby de Ligue 1 ayant moins de saveur sans les supporters. Mais, histoire de montrer à Rudi Garcia et son équipe qu'ils comptaient sur eux pour faire briller les couleurs lyonnaises, les fans de l'Olympique Lyonnais se sont donnés rendez-vous afin d'accompagner le départ du bus de l'OL vers Saint-Etienne. Dans une ambiance festive et très chaleureuse, la délégations lyonnais a pris la route vers le Chaudron.