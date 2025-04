OL ‍: Acherchour pose une question cruciale à François Letexier

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le carton rouge retiré par François Letexier à Lucas Stassin malgré la grave blessure subie par Corentin Tolisso n’en fini plus de faire polémique.

Dès la 23e minute, le derby entre l’OL et l’ASSE a basculé dans l’irrationnel avec le carton rouge d’abord distribué par François Letexier à Lucas Stassin, avant l’appel du VAR et l’annulation de l’expulsion du buteur des Verts. Une décision qui a provoqué la colère, et le mot est faible, des dirigeants et des supporters lyonnais puisque dans le même temps, Corentin Tolisso a été évacué sur civière et n’a pas été en mesure de reprendre le match.

François Letexier, pourtant habitué aux grandes affiches en Ligue 1 mais aussi en Ligue des Champions et en compétition internationale, a commis une erreur qu’il a d’ailleurs reconnu auprès de John Textor après la partie. Mais pour Walid Acherchour, une question se pose : comment l’arbitre de 35 ans a-t-il pu revenir sur sa décision en visionnant les images alors qu’il avait pris la bonne décision sur le moment ? Une énigme pour le consultant de DAZN.

Pourquoi l'arbitre a-t-il changé sa décision ?

« C’est rouge tous les jours de la semaine. Pour moi, on est pas loin du scandale. En plus, c’est le même arbitre qui nous avait expliqué après le carton rouge pour Harit face au PSG que la mise en danger était très importante pour lui. Là, on a quand même Tolisso qui sort du terrain, qui va surement être out jusqu’à la fin de la saison. Stassin avec son geste aurait pu tout lui prendre. Surtout, il met rouge dans un premier temps. Comment les images peuvent désavouer sa première décision ? Je n’arrive pas à comprendre, que l’on m’explique, j’espère qu’il viendra pour nous expliquer et il va falloir qu’il trouve de sacrés arguments » a livré Walid Acherchour, qui se demande comment un tel retournement a-t-il pu être possible alors que François Letexier avait parfaitement jugé la situation sur le moment. Une interrogation qui trotte encore dans la tête des Lyonnais au lendemain de ce derby marqué par les polémiques, avec ce carton rouge annulé puis avec la reprise du match malgré le projectile reçu par un arbitre assistant.