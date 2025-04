DAZN maltraité à Saint-Etienne, la Ligue 1 n'a toujours rien compris

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Durant l’interruption du match ASSE-OL, les journalistes de DAZN n’ont pas eu accès à la moindre information quant aux discussions qui se tenaient. La preuve que le divorce est consommé entre le diffuseur et la Ligue 1.

Dimanche soir, les téléspectateurs de DAZN ont assisté à un derby explosif dans tous les sens du terme entre l’AS Saint-Etienne et l’Olympique Lyonnais. Les Verts ont d’abord enflammé le match en ouvrant le score, avant que l’arbitre déclenche une énorme polémique en expulsant Lucas Stassin avant de revenir sur sa décision, malgré la sortie sur civière de Corentin Tolisso. Comme si cela ne suffisait pas, la partie a ensuite été interrompue en raison d’un lancer de projectile sur un arbitre assistant.

Le match a été mis sur pause pendant près de 45 minutes, une longue interruption durant laquelle Smaïl Bouabdellah, Julien Brun et Virginie Sainsily, présents sur place, n’ont pas réussi à glaner beaucoup d’informations. Les journalistes du diffuseur de la Ligue 1 n’ont même pas eu l’autorisation d’entrer dans les couloirs du stade Geoffroy-Guichard pendant l’interruption du match, une preuve de plus s’il en fallait une que DAZN ne bénéficie pas de la coopération de la Ligue et des clubs pour offrir à ses abonnés le meilleur produit possible selon Arthur Perrot, journaliste spécialiste des médias pour RMC.

DAZN a bien raison de se plaindre

« Triste arrêt de match à Saint-Etienne. Mais exemple concret de la non-coopération des clubs et de la LFP envers le diffuseur DAZN qui doit se contenter d’attendre les informations en bord-terrain. Le téléspectateur est en plein brouillard » regrette notre confrère. Il est vrai qu’à la grande époque de Canal+, il n’était pas rare de voir Laurent Paganelli dans les couloirs du stade lors de ce type de soirée chaotique, voire même à la porte des arbitres pour tenter de glaner la moindre information. Ce dimanche à Saint-Etienne, on en était loin avec des journalistes sur la pelouse et interdits d’entrer dans les couloirs. La preuve finalement que DAZN n’a pas tout faux quand la chaine accuse la Ligue et les clubs d’un manque évident de coopération depuis plusieurs mois.