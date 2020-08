OL : Accord imminent pour Pellistri à Lyon !

Dans : OL.

Absent du casting des coupes européennes pour la saison à venir, Lyon s’apprête à vivre un mercato très particulier cet été.

Et pour cause, l’Olympique Lyonnais ne sera pas en mesure de retenir de force certains éléments très valorisés sur le marché des transferts dans les semaines à venir. Les noms de Memphis Depay, Houssem Aouar et Moussa Dembélé reviennent avec insistance, les trois meilleurs joueurs offensifs de l’OL n’ayant forcément aucunement l’envie de passer une saison entière sans coupe d’Europe au vu de leur niveau affiché la saison dernière. Des départs sont donc envisageables, comme l’avait reconnu Juninho en personne en marge du Final 8 de la Ligue des Champions mi-août. L’Olympique Lyonnais n’en reste pas moins ambitieux, avec l’objectif de retrouver le podium en 2021.

Chaque départ sera donc compensé par la venue d’un renfort de taille et dans cette optique, Lyon travaille depuis plusieurs semaines sur le dossier de Facundo Pellistri, le grand espoir mexicain de 18 ans évoluant à Peñarol. A en croire les informations obtenues par Todo Fichajes, les discussions se sont intensifiées entre l’OL et le club formateur de Pellistri au cours des dernières heures. A tel point qu’un accord ne serait plus si lointain, le média indiquant que l’ultime proposition transmise par Jean-Michel Aulas et Juninho pourrait bien être la bonne afin de rafler la mise. Aucun chiffre n'a filtré, alors qu’il ne fait plus de secret qu’une proposition à hauteur de 5 ME avait été refusée il y a plus de deux semaines. Si l’information du transfert de Pellistri à Lyon venait à se confirmer, il s’agirait assurément d’un gros coup pour la formation rhodanienne car il est rappelé que Paris, Manchester City, Barcelone ou encore le Real Madrid suivaient également les prestations du joueur avec attention.