OL : 30 ME sans forcer, Dortmund règle le cas Depay

En fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais en juin 2021, Memphis Depay risque d’animer le mercato estival des Gones.

Et pour cause, l’équation est assez simple pour Jean-Michel Aulas. Soit l’international néerlandais accepte de prolonger son contrat dans la capitale des Gaules, soit il est transféré cet été afin d’éviter un départ pour zéro euro l’été prochain. Pour l’heure, l’incertitude est totale au sujet de l’avenir de Memphis Depay, qui revient tout juste d’une longue blessure mais qui reste courtisé par plusieurs gros clubs européens. Ces dernières semaines, Arsenal, la Lazio Rome ou encore l’AC Milan ont régulièrement été cités comme des clubs potentiellement intéressés par la venue du capitaine lyonnais.

Mais la piste la plus chaude pour l’avenir de Memphis Depay pourrait finalement se trouver en Allemagne. Et pour cause, Bild affirme en cette fin de semaine que l’international néerlandais est la priorité de Lucien Favre sur le marché des transferts afin de combler le très probable départ de Jadon Sancho. Courtisé par Manchester United, l’international anglais est estimé à plus de 100 ME par les dirigeants du BVB. Autant dire que si ce transfert venait à se confirmer, Dortmund n’aurait pas de mal à poser 20 à 30 ME sur la table, la somme nécessaire afin de racheter l’ultime année de contrat de Memphis Depay dans la capitale des Gaules, et de lui offrir un confortable salaire. Reste maintenant à voir si le projet du Borussia Dortmund sera susceptible de plaire à Memphis Depay, lequel semblait initialement faire d’un retour en Premier League sa priorité. Tout dépendra également des résultats de l’OL face au PSG en finale de la Coupe de la Ligue et contre la Juventus Turin en Ligue des Champions…