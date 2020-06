OL : 15 ME, Lyon craque pour Robin Koch

Dans : OL.

L’Olympique Lyonnais ne s’en cache pas, il cherche un défenseur central pour la saison prochaine.

Les performances de Marcelo et Joachim Andersen donnent le vertige à Rudi Garcia, qui a bien compris que ce secteur de jeu était depuis des années l’une des faiblesses de l’OL. Le club rhodanien vacille entre des joueurs d’expérience comme Diego Godin ou Mamadou Sakho, et des bonnes pioches moins connues. C’est ainsi que Lyon travaille sur la piste menant à Robin Koch, révèle Bilel Ghazi. Le journaliste de L’Equipe a dévoilé l’intérêt lyonnais pour ce défenseur central droitier, qui a tapé dans l’oeil de plusieurs clubs avec ses performances sous le maillot de Fribourg. Le Bayern Munich le suit depuis quelques mois, et la Gazzetta Dello Sport, en dévoilant l’intérêt du Milan AC et du Napoli pour le joueur allemand, a révélé que Fribourg en demandait 15 ME.

A 23 ans, Robin Koch n’a plus qu’un an de contrat, ce qui explique son prix plutôt abordable pour un joueur qui possède encore une marge de progression, et ne demande qu’à être fixé en défense centrale, Fribourg le faisant parfois jouer au milieu de terrain. Des exigences tactiques que l’OL connait très certainement, puisque les recruteurs lyonnais, en observant Koch, ont également flashé sur l’un de ses coéquipiers, à savoir Christian Gunter. L’arrière gauche de 27 ans est pour le moment un choix simplement murmuré à Lyon, au cas où il y aurait des transferts à ce poste, mais les joueurs allemands intéressent visiblement l’OL en vue de cet été. La reprise prématurée de la Bundesliga, qui a mis un gros coup de projecteur sur ce championnat vivant et compétitif malgré un déficit médiatique en France, y a peut-être contribué.