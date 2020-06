OL : Lyon avance au mercato, et largue Sakho !

Dans : OL.

Rudi Garcia et Juninho l’ont confirmé lors de la conférence de presse de présentation de Tino Kadewere, la priorité du mercato est de recruter un défenseur central.

Dans l’idéal, les dirigeants lyonnais aimeraient recruter un joueur assez jeune mais déjà doté d’une bonne expérience, gaucher de préférence, afin de former un duo complémentaire avec Jason Denayer. Pour l’heure, deux noms ont principalement circulé, à savoir ceux de Mamadou Sakho (Crystal Palace) et de Diego Godin (Inter Milan). Selon le journaliste David Barbet, la short-list de l’OL s’est affinée au fil des dernières heures, à tel point que Lyon aurait bien avancé sur deux dossiers. Malheureusement, aucun nom n’a filtré mais selon toute vraisemblance, Mamadou Sakho ne fait pas partie des priorités.

Sakho pas dans les plans de l'OL ?

« Je crois savoir qu'au club on voudrait une meilleure défense, avec le recrutement d'un défenseur d'expérience. Le mercato va se lancer avec un défenseur central. Sur la liste qui contient 2 noms très avancés, Sakho n'est pas en haut » a indiqué dans l'émission Lets Gones le journaliste, pour qui l’Olympique Lyonnais avance donc à vive allure sur le dossier du défenseur central au mercato. Reste maintenant à voir de quel joueur il s’agit alors que ces derniers jours, Malang Sarr (Nice) a timidement été associé au club rhodanien. En parallèle, rappelons que l’OL aimerait se séparer d’un joueur dans ce secteur de jeu. Le départ de Marcelo, qui jouit d’un gros salaire et qui n’a plus qu’un an de contrat, est une priorité. Si le Brésilien ne trouvait pas de point de chute, alors c’est Joachim Andersen qui pourrait être sacrifié, un an seulement après son arrivée pour près de 30 ME en provenance de la Sampdoria de Gênes.