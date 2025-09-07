OL ‍: 14ME pour cet attaquant, Lyon n'a jamais osé

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Cette semaine, après la fermeture du mercato, l'intérêt de l'Olympique Lyonnais pour Gabriel Pec, l'attaquant brésilien des LA Galaxy, a été évoqué. L'OL aurait envoyé une offre de 14ME. Sauf que la réalité est différente.

L'Olympique Lyonnais ayant besoin de renforts offensifs après le départ de Georges Mikautadze, même si Martin Satriano a rejoint l'OL juste avant la fin du mercato, plusieurs noms ont été évoqués pour venir renforcer l'effectif de Paulo Fonseca. Parmi eux, celui de Gabriel Pec, l'attaquant brésilien de 24 ans formé au Vasco de Gama et désormais en MLS sous le maillot des LA Galaxy. C'est le média brésilien O Globo qui a précisé que les dirigeants lyonnais ont offert 14 millions d'euros au club nord-américain pour s'offrir les services de son attaquant. Une offre qui n'aurait pas été acceptée par les dirigeants du club de Los Angeles. Cependant, Greg Vanney, ancien joueur passé notamment par Bastia, et à présent manager des LA Galaxy, a démenti toute cette histoire.

Gabriel Pec ne viendra pas à l'OL

Greg Vanney, LA Galaxy, on Gabriel Pec: "There has been no offer... so let's just start there"



No offer was made from Lyon despite rumors and Vanney insists he is an important player moving forward ahead of the 2026 MLS Season — Rodrigo A. Serrano (@RodASerrano) September 4, 2025

Interrogé en conférence de presse sur la possibilité que Gabriel Pec rejoigne l'Olympique Lyonnais, Greg Vanney a mis rapidement un terme au débat en avançant un argument. « Il n'y a eu aucune offre… alors commençons par là », a indiqué le coach du club de MLS, qui a donc fermement démenti que l'OL ait fait une offre de 14 millions d'euros pour recruter son attaquant. L'ailier droit international U23 brésilien ne rejoindra pas le club de Michele Kang, du moins pas rapidement, Los Angeles comptant sur Gabriel Pec pour éviter de finir à la dernière place de la Conférence Ouest.