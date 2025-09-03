OL ‍: Lyon offre 14ME pour un prodige brésilien

Dans : OL.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un attaquant en plus de Martin Satriano dans la dernière ligne droite du mercato, l’OL a tenté sa chance dans le dossier Gabriel Pec. Los Angeles Galaxy a finalement refusé de vendre son ailier brésilien.

La dernière ligne droite du mercato a été agitée et finalement décevante à l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien a bouclé la signature de Martin Satriano pour compenser le départ de Georges Mikautadze à Villarreal. Mais les supporters lyonnais espéraient au moins un second joueur offensif pour renforcer l’effectif à la disposition de Paulo Fonseca. Un attaquant polyvalent avait été évoqué par Matthieu Louis-Jean, qui n’a finalement pas trouvé le joueur idéal pour l’OL dans les 24 dernières heures du mercato. Le média brésilien Globo nous apprend que le club rhodanien a notamment tenté une approche auprès du Los Angeles Galaxy FC pour l’ailier droit Gabriel Pec.

LA Galaxy recusa proposta do Lyon para contratar Gabriel Pec



Clube francês ofereceu cerca de US$ 16 milhões pelo atacante de 24 anos ➡️ https://t.co/OcFVWY3DSv — ge (@geglobo) September 2, 2025

Ailier capable de jouer à gauche ou à droite, le Brésilien de 24 ans formé au Vasco de Gama avait les faveurs de la direction lyonnaise ainsi que de Paulo Fonseca. Auteur de 9 buts et 3 passes décisives en 34 matchs cette saison aux Etats-Unis, celui qui compte 7 sélections avec les espoirs brésiliens était un vrai coup de coeur pour l’OL. A tel point que selon Globo, les dirigeants rhodaniens ont proposé 14 millions d’euros à Los Angeles pour s’offrir Gabriel Pec juste avant la clôture du mercato français ce lundi. Une offre énorme de la part des Gones au vu des restrictions imposées à l’OL cet été sur le marché des transferts.

Une offre de l'OL refusée pour Gabriel Pec

Matthieu Louis-Jean pensait sans doute rafler la mise avec une telle proposition, mais c’était sans compter sur la volonté du club américain de conserver son ailier de 24 ans pour la fin de la saison américaine. Sous contrat avec Los Angeles Galaxy jusqu’en décembre 2028, Gabriel Pec a donc été retenu par son club. Une déception pour Lyon, qui aurait sans doute rassuré ses supporters en bouclant l’arrivée d’un attaquant supplémentaire en plus de Martin Satriano, qui débarque du RC Lens avec beaucoup de doutes, notamment liés à son physique. Reste maintenant à voir si l’OL gardera ce dossier sous le coude pour retenter sa chance cet hiver ou l’été prochain. Les supporters lyonnais auront en tout cas un oeil sur ce joueur évoluant en MLS dans les prochaines semaines.