OL : 13 millions et Carvalho, Lyon d'accord pour vendre Aouar

Par Claude Dautel

L'avenir d'Houssem Aouar à l'Olympique Lyonnais semble désormais devoir se compter en jours. En effet, un accord serait intervenu entre l'OL et le Betis Séville pour le transfert du milieu de terrain.

Quelques années après avoir imaginé pouvoir empocher plus de 50 millions d’euros pour céder Houssem Aouar, Jean-Michel Aulas paraît désormais vouloir céder le milieu de terrain de 24 ans, lequel n’a plus la confiance de Peter Bosz. Arrivé à l’Olympique Lyonnais à son plus jeune âge, l’international tricolore s’est fait à l’idée que son club formateur ne comptait plus réellement sur lui à l’heure où l’OL semble pourtant vouloir miser sur son ADN, pour preuve le retour d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Et en ce jour de fête nationale, FootMercato annonce que Lyon a trouvé un accord avec le Bétis Séville concernant un transfert d’Houssem Aouar en échange de 13 millions d’euros plus William Carvalho, le très expérimenté international portugais, qui a encore un an de contrat avec le club andalou. Le média spécialisé précise que si les deux clubs sont OK pour rapidement finaliser l’opération, Houssem Aouar hésite encore à donner son feu vert au transfert.

Aouar va vite répondre à Lyon et Séville

De son côté, Fabrizio Romano confirme que le Betis pousse très fort pour aboutir à un accord avec le joueur de l’Olympique Lyonnais, mais le journaliste italien, spécialiste du mercato, confirme qu’Houssem Aouar n’a pas encore pris sa « décision finale », mais que cela sera fait très prochainement. Même si récemment on a évoqué l'intérêt de Nice, version Lucien Favre, ou bien encore de clubs anglais ou italien, le départ du milieu de terrain de l'OL vers la Liga et plus précisément le Betis Séville ne serait pas une grande surprise. Il y a quelques jours, via les réseaux sociaux, Houssem Aouar s'était énervé lorsque RMC avait évoqué son indécision au mercato, à priori le joueur de Lyon n'est plus très loin de savoir ce qu'il fera la saison prochaine.