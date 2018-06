OL : 10ME pour une surprenante piste brésilienne à l'OL !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, l'OL devrait être très actif sur le marché des transferts cet été.

Effectivement, même si le club rhodanien a déjà bouclé les arrivées de Martin Terrier, Léo Dubois et Oumar Solet, plusieurs renforts sont attendus dans la capitale des Gaules cet été. Et le chantier défensif s’annonce important pour Jean-Michel Aulas, comme le confirme RMC. Selon la radio, trois joueurs sont susceptibles de quitter l’OL dans ce secteur de jeu : Mouctar Diakhaby, Rafael et Mapou Yanga-Mbiwa. « Les dirigeants lyonnais chercheraient à recruter un grand nom à ce poste », d’où le récent intérêt du club pour Kostas Manolas (AS Roma), qui a néanmoins recalé le 3e de Ligue 1.

Si l’OL venait à rencontrer des difficultés pour s’attacher les services d’un « grand nom », alors c’est Lucas Verissimo (22 ans) qui pourrait être recruté. Le Brésilien de Santos est une piste de l’état-major lyonnais et selon la presse sud-américaine, il serait évalué à environ 10ME. Une somme tout à fait abordable pour les dirigeants de l’Olympique Lyonnais, qui ont promis des investissements importants au mercato. Reste à voir si ce dossier sera creusé ou si l’OL gardera l’objectif de recruter un joueur d’expérience. Ces dernières semaines, le nom de Mamadou Sakho a notamment filtré…