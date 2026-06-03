Yan Diomandé au PSG, la phrase qui met le feu

Le PSG a déjà plusieurs noms en tête pour renforcer son effectif lors du mercato estival. Yan Diomandé est notamment très apprécié par la cellule de recrutement du club de la capitale. Et cet intérêt est réciproque.

Le Paris Saint-Germain veut tout mettre en œuvre pour continuer à régner sur le football européen la saison prochaine. Une mission qui ne s’annonce pas simple et qui dépendra notamment des décisions prises cet été sur le marché des transferts. Certains joueurs pourraient en effet quitter le club de la capitale en raison d’un temps de jeu jugé insuffisant. C’est notamment le cas de Lee Kang-in et de Gonçalo Ramos. Des départs potentiels qu’il faudra compenser.

Dans cette optique, le PSG a déjà ciblé plusieurs profils de premier plan, dont Yan Diomandé. L’Ivoirien fait des merveilles depuis plusieurs mois sous les couleurs de Leipzig, qui réclame plus de 100 millions d’euros pour s’en séparer.

Diomandé pense au PSG

Outre le Paris Saint-Germain, Liverpool est également dans la course pour s’attacher les services du crack de 19 ans. Les deux clubs sont en contact avec Leipzig ainsi qu’avec l’entourage du joueur afin de trouver un terrain d’entente. En coulisses, Diomandé aurait déjà validé l’idée d’une arrivée au PSG ou à Liverpool.

Le principal intéressé a d’ailleurs confirmé son attrait pour le club parisien dans des propos rapportés par L'Équipe. Concentré sur la Coupe du monde avec la Côte d’Ivoire, il a toutefois tenu à avouer :

« Le PSG est une équipe que j’aime depuis tout petit. Je ne me projette pas sur l’avenir, je reste concentré sur la Coupe du monde. On verra pour la suite. »

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Le Paris Saint-Germain sait donc que le joueur n'est pas insensible à l’intérêt des champions d’Europe. S’attacher les services d’un talent de la trempe de Diomandé constituerait un énorme coup sur le marché des transferts.

À noter qu’une éventuelle arrivée du joueur de Leipzig pourrait également rebattre les cartes en attaque et pousser Bradley Barcola vers la sortie. Un scénario qui pourrait faire les affaires de Liverpool, lequel pourrait se consoler d’un éventuel échec dans le dossier Diomandé en recrutant l’international français.