Mercato : Manolas ne se voit pas à l'OM, et encore moins à l'OL

À la recherche d'un nouveau défenseur central en vue de la saison prochaine, l'Olympique Lyonnais a ciblé une piste de... l'Olympique de Marseille.

Le mercato estival ouvrira ses portes le 9 juin. Durant celui-ci, Lyon et Marseille chercheront notamment un défenseur pour compléter leur charnière centrale, aux côtés de Marcelo à l'OL et de Rami à l'OM. En lutte pour le dernier podium en Ligue 1 et ennemis en coulisses, suite aux passes d’armes entre Aulas et Eyraud, les deux Olympiques vont maintenant s'affronter pendant le mercato, vu qu'ils visent le même joueur. Héros de la Romantada face au Barça en quart de finale de la Ligue des Champions en avril dernier, Kostas Manolas se retrouve effectivement dans le viseur des formations tricolores. L'intérêt de Marseille n'est pas nouveau, celui de Lyon l'est... Mais l'affaire semble compliquée pour tout le monde.

Alors que Rudi Garcia avait plus ou moins convaincu l’international grec, son ancien joueur à la Roma, grâce à ses qualités de coach et à la ferveur du public du Vélodrome, l'OM a calé à cause de sa non-participation à la prochaine Ligue des Champions, qui peut lui causer du tort au niveau du fair-play financier de l'UEFA. Cette C1, l'OL l'a mis dans la balance dans ce dossier. En effet, selon Foot Mercato, les Gones ont approché le joueur de 26 ans pour lui dire qu'ils étaient prêts à lever sa clause libératoire de 35 ME tout en lui offrant un salaire annuel de 7,5 ME. « Une option que Manolas n’a même pas souhaité envisager ». Autant dire que Lyon aura bien du mal à boucler cette piste, comme Marseille, surtout que Manolas est courtisé par Chelsea, le Borussia Dortmund et la Juventus, alors qu'il se sent bien à Rome, où il est sous contrat jusqu’en 2022.