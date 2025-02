John Textor a une idée qui terrorise l’OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

John Textor a une nouvelle lubie, et cela ne va pas plaire aux amoureux de l'Olympique Lyonnais tant cela touche à une branche historique du club rhodanien.

Concentré uniquement sur l’équipe première de l’Olympique Lyonnais, John Textor a déjà pris de nombreuses décisions drastiques depuis son arrivée à la tête du club rhodanien. Le propriétaire américain a vendu tout ce qui était extérieur à son intérêt, que ce soit l’équipe féminine lyonnaise, la franchise américaine associée, et même la salle de basket et de spectacle toute neuve. La formation est également en danger, ou du moins l’école de football. Dans un projet présenté aux éducateurs de l’OL académie cette semaine, les dirigeants du club ont fait savoir qu’ils étudiaient la disparition de l’école de football et de la pré-formation, soit la pratique du football chez les jeunes jusqu’à 15 ans. L’idée serait, comme quelques clubs européens, de ne prendre que les jeunes déjà pré-formés et de n’en récupérer que l’élite à 16 ans.

Le football à l'OL, à partir de 15 ans ?

Une vraie folie alors que l’OL a su former parmi les meilleurs joueurs d’Europe en les prenant dès le berceau pour en faire de véritables joyaux. Cette solution fait en tout cas partie de la réflexion du club pour les années à venir, alors qu’un audit va être lancé pour faire le point sur la formation à Lyon. Le Progrès souligne que les éducateurs ont été sidérés de voir que cette option était à l’étude, parmi d'autres heureusement, alors que 85 % des joueurs qui sont arrivés en pros sont passés très jeunes par l’OL. « Qu’il y ait du questionnement dans l’air, c’est normal. Le changement peut susciter des craintes. Mais pour l’heure, absolument rien n’est arrêté. Une réflexion est en cours car on veut retrouver le centre de formation le plus performant qui soit. On veut tout mettre à plat et voir ce qui fonctionne ou pas, comprendre pourquoi l’OL est peut-être moins performant en la matière », a tenté de tempérer Matthieu Louis-Jean, directeur de l’OL et qui a tenu à souligner que la formation était au coeur du projet de John Textor. La pré-formation et l’école de football un peu moins visiblement.