Morton à l’OL, Liverpool donne deux informations

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL rêve de réaliser un gros coup en récupérant un espoir de Liverpool cet été. Les discussions sont pour le moment rompues, mais l'espoir d'aller chercher Tyler Morton est toujours là.

Se renforcer avec des joueurs pas chers et capables d’exploser cette saison, c’est le nouveau crédo de l’Olympique Lyonnais. Les recruteurs cherchent la bonne affaire sans esclandre, histoire de ne pas subir la concurrence sur quelques bons plans dénichés. C’est ce qui a été tenté avec Tyler Morton, qui ne possède aucun temps de jeu avec Liverpool malgré deux prêts intéressants en D2 anglaise. Le jeune espoir, récemment sacré champion d’Europe de sa catégorie avec l’Angleterre, se pose des questions sur son avenir. L’OL a été capable de formuler une première offre selon The Times, mais qui a été rejetée facilement car les Reds demandent 9 millions d’euros pour leur jeune milieu, concède L’Equipe de son côté.

Liverpool veut le voir à l'oeuvre

Voilà qui a mis un coup de froid aux discussions, même si pour le moment l’OL est le seul club intéressé à avoir tenté sa chance, West Ham, Braga et l’Ajax Amsterdam ne donnant pas forcément suite aux premiers contacts. L’espoir existe mais l’information sortie par Anfield Watch va tout de même doucher les espoirs de recruter Tyler Morton rapidement. En effet, le joueur a été intégré au tour de pré-saison de Liverpool, et les dirigeants du club de la Mersey ont envie de lui donner du temps de jeu pour voir son évolution. Cela n’avait quasiment pas été le cas de toute la saison dernière. Autant dire que le joueur va être motivé par l’idée d’enfin pouvoir se montrer, pour peut-être gagner sa place à Liverpool, ou du moins séduire une équipe capable de mettre le montant nécessaire pour le faire venir.

L’OL est ainsi prévenu, aucun transfert rapide n’est possible à l’heure actuelle, et la formation anglaise va surtout attendre de meilleures offres dans les semaines à venir. La seule solution envisageable pour Lyon serait de voir Morton demander son départ d'Anfield, alors que le projet du club rhodanien l’intéresse. Et de voir dans le même temps, aucune offre forte n’être présentée pour lui par un autre club européen, permettant à l’OL de trouver un terrain d’entente avec Liverpool sans trop concéder. Et sans inclure Malick Fofana dans la transaction, cela va de soi.