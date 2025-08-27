Mikautadze à Villarreal, l'OL attend une offre énorme

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La décision de l'Olympique Lyonnais de mettre en vente Georges Mikautadze en cas de belle offre a rapidement circulé en Europe. Villarreal est passé l'action concernant le buteur vedette de l'OL.

Si les responsables lyonnais veulent conserver Malick Fofana, ils doivent impérativement faire rentrer de l'argent dans les caisses avant la fin du mercato. Et derrière l'ailier belge de l'OL, le joueur au potentiel financier le plus important est Georges Mikautadze. Au moment où on apprenait mardi que Fonana ne voulait plus quitter Lyon cet été, la rumeur annonçait le départ possible du successeur d'Alexandre Lacazette. Et ce mercredi, Sacha Tavolieri annonce qu'un club espagnol a déjà transmis une offre à Lyon pour s'offrir l'international géorgien. Ce club, c'est Villarreal, qui est qualifié pour la prochaine Ligue des champions et veut renforcer son secteur offensif après le départ de Yeremi Pino, l'attaquant international espagnol étant en passe de rejoindre Crystal Palace.

Mikautadze en Espagne, l'OL a une offre

🚨🟡🔵EXCLUSIF : Villarreal CF fonce sur Georges Mikautadze!



🇪🇺 Qualifié pour la Ligue des Champions et sur le point de vendre Yeremi Pino à Crystal Palace, les dirigeants du sous-marin jaune ont envoyé une offre à l'Olympique Lyonnais.



⌛️ Pour rappel, l'OL doit vendre.… pic.twitter.com/8tSgGC721O — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 27, 2025

Le spécialiste belge du mercato ne révèle pas le montant de l'offre transmise ce mercredi par Villarreal à l'Olympique Lyonnais, mais le signal est clair, la formation espagnole est intéressée par Georges Mikautdze et les dirigeants de l'OL doivent décider si oui ou non son départ est envisageable. Alors que le mercato d'été est entré dans sa dernière ligne droite, Michele Kang a l'avenir du Roi Georges entre les mains, et ce serait tout de même une énorme surprise de voir celui qui est viscéralement lié avec Lyon partir un an seulement après être arrivée à l'Olympique Lyonnais. De son côté, Footmercato confirme l'intérêt de l'équipe espagnole, mais précise qu'aucune proposition n'a été transmise à l'OL, et que le club de Ligue 1 sera très gourmand.

Pour les supporters de l'OL, qui pensent que le club espagnol n'a pas les moyens de recruter Mikautadze, la surprise risque d'être totale, car si le Sous-Marin Jaune s'est lancé dans ce dossier, c'est qu'il pense avoir de sérieuses chances d'aller au bout. Les prochaines journées vont être longues du côté de Lyon.