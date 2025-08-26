OL ‍: Malick Fofana refuse de quitter Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Décidés à faire entrer 40 millions d'euros dans les caisses avant la fin du mercato pour assurer le budget de la saison, les dirigeants de l'Olympique Lyonnais doivent composer avec les choix de Malick Fofana. Ce dernier a tranché.

A moins d'une semaine de la fermeture du marché estival des transferts, le dossier Malick Fofana est le plus chaud sur le bureau de Michael Gerlinger, le directeur général de l'OL. Car pour Lyon, la vente de l'ailier international belge constitue le moyen le plus certain d'encaisser les 40 millions d'euros attendus pour équilibrer les comptes. Sauf qu'à ce jour, seul Everton a proposé de mettre autant d'argent pour Fofana, et la réponse du joueur lyonnais a été aussi rapide que négative. Et ce mardi, Sacha Tavolieri, spécialiste belge du mercato, annonce que l'attaquant de l'OL ne veut plus du tout partir du club rhodanien, repoussant à plus tard le choix d'une nouvelle équipe.

Fofana préfère patienter en restant à l'OL

🚨🇧🇪 EXCL - Malick Fofana a décidé de rester à l'Olympique Lyonnais !



🗣️ Le Belge n'a pas trouvé le club qui correspond vraiment à ses ambitions cet été et préfère attendre les prochaines fenêtres de transferts afin de trouver le meilleur projet. #mercato #OL pic.twitter.com/qmMtSJ0msK — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 26, 2025

« Malick Fofana a décidé de rester à l'Olympique Lyonnais ! Le Belge n'a pas trouvé le club qui correspond vraiment à ses ambitions cet été et préfère attendre les prochaines fenêtres de transferts afin de trouver le meilleur projet », explique le journaliste. Si la position de l'attaquant international belge est désormais claire, on peut toutefois se demander ce que les responsables de l'Olympique Lyonnais en pensent. Si sportivement il ne fait aucun doute que le départ de Malick Fofana serait un coup dur pour Paulo Fonseca, financièrement l'OL a besoin de cet argent.

Ou alors, les rumeurs qui circulent depuis 24 heures sur la possible vente de Georges Mikautadze sont annonciatrices d'un coup de théâtre, à savoir la vente de l'avant-centre géorgien plutôt que celle de Malick Fofana. Et cela même si la vente de Mikautadze ne rapportera pas 40 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais. Les prochains jours seront chauds du côté du Groupama Stadium.