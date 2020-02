Mercato : Surprise, l'OL sur les traces de Moses Simon !

Dans : OL.

Prêté avec option d’achat par Levante au FC Nantes, Moses Simon réalise une saison pleine en Ligue 1 avec déjà 8 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues.

Arme offensive n°1 de l’équipe de Christian Gourcuff, le Nigérian va rester dans le championnat de France la saison prochaine. Et pour cause, Eurosport annonce que le FC Nantes a d’ores et déjà acté la décision de lever l’option d’achat de Moses Simon, lequel va s’engager définitivement en Loire-Atlantique contre la somme de 5 ME. Une belle opération de la part de la formation de Waldemar Kita, d’autant que selon le média, la valeur marchande du joueur a déjà grimpé jusqu’à atteindre 17 ME grâce à ses performances abouties sur le terrain.

Et preuve que Moses Simon est un joueur dont les performances n’ont échappé à personne en Ligue 1 cette saison, des clubs d’un plus gros calibre encore que Nantes souhaitent désormais le recruter. Sur son compte Twitter, le journaliste Manu Lonjon informe de l’intérêt de Newcastle et du Hertha Berlin… mais également de l’Olympique Lyonnais. Toujours très attentif aux performances des joueurs évoluant en Ligue 1 et en Ligue 2, le club rhodanien a visiblement flashé sur Moses Simon, buteur lors du dernier match du FC Nantes face au Paris Saint-Germain. Reste à voir si les Gones, qui ont recruté Tino Kadewere pour la saison prochaine et qui devront décider s’ils lèvent l’option d’achat de Karl Toko-Ekambi en fin de saison, passeront à l’offensive dans le dossier de Moses Simon. Tout en sachant que des ailiers comme Maxwel Cornet ou encore Bertrand Traoré ne sont pas certains de poursuivre l’aventure à l’OL la saison prochaine…