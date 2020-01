Officiel : Kadewere signe à Lyon mais reste au Havre !

Dans : OL.

Dans un communiqué, le club du Havre, actuellement 6e de Ligue 2, a officialisé le transfert de son buteur vedette, Tino Kadewere, à l'Olympique Lyonnais. Comme prévu, ce dernier restera jusqu'à la fin de l'actuelle saison au HAC afin d'essayer de faire monter le club en Ligue 1 avant ensuite de rejoindre l'OL. Pour cette opération on évoque un montant de 12ME plus des bonus et un contrat de 4 ans et demi pour celui qui survole le classement des buteurs de Ligue 2 avec 18 buts marqués après 20 journées de championnat.