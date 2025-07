Matic, Veretout, Nuamah, Perri, c’est le grand ménage à l’OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Cure d'austérité à Lyon, qui va devoir se serrer la ceinture pour passer la DNCG, et éviter de souffrir financièrement. Michele Kang arrive avec de mauvaises nouvelles pour l'effectif lyonnais.

Changement de présidence à l’Olympique Lyonnais. Une décision prise en urgence pour permettre au club rhodanien de se maintenir en Ligue 1 en évitant la relégation administrative pour des raisons financières. Michele Kang a pris les commandes et l’entrepreneuse américaine d’origine sud-coréenne va profiter de son arrivée pour prendre des mesures radicales. Il va y avoir des économies à faire à tous les niveaux, que ce soit les salariés du club, ou l’effectif de l’équipe première. Ainsi, selon les révélations de L’Equipe, le recrutement sera extrêmement limité, avec une enveloppe définie et l’impossibilité de proposer à des nouveaux joueurs des salaires supérieurs à 200.000 euros mensuels. Quasiment tous les titulaires actuels de l’OL sont à ce niveau, ce qui laisse entendre que les renforts ne seront donc forcément pas des joueurs majeurs, ou du moins capables d’améliorer l’équipe de manière spectaculaire.

Gerlinger a promis des grosses ventes à la DNCG

Michele Kang nommée présidente de l’Olympique Lyonnais, Michael Gerlinger devient directeur général



🗞️ Le communiqué 👉 https://t.co/K07be6ny7i pic.twitter.com/theKgXJtBv — Olympique Lyonnais (@OL) June 30, 2025

La priorité sera néanmoins donnée au dégraissage et forcément, en dehors de joueurs importants comme Corentin Tolisso ou Georges Mikautadze, tous les joueurs bien payés sont dans le viseur. Cela vaut pour Nemanja Matic, Jordan Veretout et Ernest Nuamah, trois éléments qui dépassent le seuil des 200.000 euros par mois, sans en avoir l’apport sur le terrain. Ils vont être très clairement poussés vers la sortie par l’OL, ce dans le but de faire diminuer la masse salariale de 160 millions d’euros, à l’objectif de 89 millions d’euros pour la saison à venir. Concernant des départs moins voulus mais tout aussi importants, Michael Gerlinger, le nouveau directeur général lyonnais, a tablé sur ceux de Malick Fofana et Lucas Perri pour engranger plusieurs dizaines de millions d’euros cet été.