Manchester City, le transfert qui va énerver l’OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Suivi par Manchester City, Rayan Cherki ne fera pas l'objet d'un transfert au montant incroyable. Le club anglais est pourtant capable de monter beaucoup plus haut.

Pep Guardiola a fait de Rayan Cherki sa priorité offensive pour le mois de juin, dans le but de se renforcer en vue de la Coupe du monde des clubs. Un souhait légitime puisque le meneur de jeu a annoncé son départ de l’OL, à un an de la fin de son contrat prolongé l’été dernier, alors qu’il pensait déjà partir à l'époque. L’heure semble bien venue et l’intérêt réel de Manchester City devrait provoquer un beau transfert. John Textor a en effet augmenté le curseur par rapport aux 22 millions d’euros demandés pour laisser filer le nouvel international français l’hiver dernier. Désormais, une somme de 30 millions d’euros est demandée et les Sky Blues n’auront aucun mal à la mettre sur la table si cet intérêt se confirme. Ce sera même une petite dépense pour la formation de Manchester, qui ne va pas hésiter à monter beaucoup plus haut cet été.

Manchester City prêt à lâcher des sommes folles

Le Daily Mail annonce ainsi ce samedi que Manchester City prépare une offre à 60 millions d’euros pour récupérer Tijani Reijnders du Milan AC. Le milieu de terrain est certes un international néerlandais confirmé, mais c’est surtout le fait qu’il possède un solide contrat jusqu’en juin 2030 qui permet de gonfler son prix. L’OL peut en tout cas constater que, grâce à l’appui des Emirats, Manchester City a toujours les poches pleines. De quoi inspirer John Textor pour aller chercher quelques millions en plus afin de céder Rayan Cherki, qui aurait donné son accord verbal pour rejoindre Manchester City, mais est aussi courtisé par des formations en Allemagne et en Angleterre, avec l’espoir secret pour l’OL que cela fasse monter encore un peu sa valeur.