Liverpool prévient l’OL, l'offre arrive

Par Guillaume Conte

L'OM, Liverpool et le Bayern Munich suivent Malick Fofana. L'OL attend de recevoir des offres, et verra le club anglais se présenter dès qu'il aura réglé un problème plus urgent.

Le mercato est une fois de plus impressionnant pour les équipes anglaises. Arsenal et Chelsea entendent bien frapper vite et fort avec des gros coups, mais Liverpool, champion en titre, est sur tous les fronts. Les Reds négocient pour Alexander Isak et Hugo Ekitike, et ne s’interdisent pas de faire signer les deux attaquants pour des montants très élevés. C’est actuellement la priorité des dirigeants du club de la Mersey, et cela repousse les autres cibles au second rang. Mais selon Anfield Watch, un média qui suit de près l’actualité de Liverpool, une fois que les dossiers pour le ou les avants-centres sera réglé, le champion d’Angleterre s’occupera du poste d’ailier gauche qu’il souhaite renforcer.

Fofana très apprécié à Liverpool

Et pour cela, il prendra la direction de l’OL, avec le profil de Malick Fofana qui est très apprécié. Le montant de 30 millions d’euros pourrait être nécessaire pour boucler une telle opération, a récemment glissé RMC. Un bon coup pour Liverpool, qui se pense capable de mettre cette somme rapidement, alors que l’OM étudie plusieurs pistes mais ne se concentre pas vraiment sur le joueur lyonnais pour le moment. Résultat, les Reds vont surtout se battre avec le Bayern Munich, qui après avoir tenté Bradley Barcola, continue de regarder en France pour se renforcer. Mais une fois réveillé, Liverpool risque d’être intransigeant car les scouts du champion d’Angleterre ont fait savoir que Fofana représentait l’une des plus grandes promesses d’Europe à ce poste.