Les supporters de l’OL parlent à Nasser Al-Khelaïfi

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L’ambiance était chaude au Groupama Stadium pour le choc entre l’OL et le PSG. Si les Parisiens se sont imposés avec la manière sur le score de 3-2, les supporters lyonnais ont tenu à faire passer des messages qui n’ont certainement pas déplu à leur propre direction. Que ce soit avec le tifo « Qatar Mafia » ou avec les banderoles invitant Nasser Al-Khelaïfi à quitter le football français, les propriétaires du PSG ont été interpellés par les supporters lyonnais, bien décidés à se ranger derrière John Textor et la politique de l’OL dans ce conflit qui risque de durer tellement il est profondément ancré dans les instances. Et les révélations de ces derniers jours n’ont fait que rajouter de l’huile sur un feu déjà bien ardent.