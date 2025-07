Lees-Melou à l’OL, ça va bouger

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL doit boucler deux départs majeurs dans les prochaines heures, et va passer à l'action pour enfin boucler des arrivées. Le mercato à voilure réduite va tout de même s'emballer.

Des gros départs et des petites arrivées, voilà pour le moment le résumé du très court mercato de l'Olympique Lyonnais. Lucas Perri va partir et rejoindre Jordan Veretout, lui aussi tout proche de s’en aller, mais surtout Rayan Cherki, Alexandre Lacazette, Thiago Almada ou Nicolas Tagliafico, en attendant probablement Malick Fofana. Il va falloir compenser numériquement, à défaut de pouvoir le faire qualitativement, tous ces départs dans les prochaines semaines.

L'OL doit faire craquer Brest pour Lees-Melou

Car pour le moment, seul Afonso Moreira a signé, et malgré ses qualités, son impact immédiat sur la Ligue 1 n’est clairement pas garanti, lui qui ne compte que 10 matchs au plus haut niveau dans sa carrière. Ruben Kluivert est attendu, lui aussi en provenance du Portugal, avec beaucoup de doutes sur son niveau pour en faire un titulaire en Ligue 1. Un joueur plus confirmé à ce niveau est en revanche ciblé, il s’agit de Pierre Lees-Melou. L’ancien meneur de jeu de Dijon et Nice, a porté Brest ces dernières années et cherche à se relancer du côté de l’OL. Selon L’Equipe, les dirigeants lyonnais vont profiter des départs qui se confirment dans la cité des Gones pour accélérer dans ce dossier et faire une troisième offre à Brest.

Suffisant pour récupérer le meneur de jeu de 32 ans ? Brest en demande 6 millions d’euros, ce qui fait grincer des dents du côté lyonnais, où les dépenses majeures sont limitées, surtout pour un joueur qui, comme Jordan Veretout, ne portera aucun espoir de revente importante une fois qu’il aura signé pour plusieurs années à Lyon. C’est toutefois la volonté de Paulo Fonseca d’étoffer son milieu de terrain avec un joueur d’expérience, même si Nemanja Matic, plus bas sur le terrain, a aussi du bagage. Mais le Serbe est gentiment poussé dehors, sans conviction en raison de son salaire XXL qui le rend quasiment invendable, à moins d’un accord à l’amiable pour le libérer de son copieux contrat.