Le PSG champion 20 fois de suite, Textor est écoeuré

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le président de l'Olympique Lyonnais a fait le show dimanche soir au Groupama Stadium. Mais la défaite de son équipe l'a ramené à la réalité, et John Textor s'est forcément fait offensif contre le PSG.

Le football français était sur les nerfs au moment où l'OL recevait le Paris Saint-Germain et il faut tout de même avouer que voir John Textor débarquer sur la pelouse (en piteux état) avant la rencontre avec un chapeau de cow-boy a fait sourire tout le monde, mais du côté parisien. Qualifié de « cowboy » par Nasser Al-Khelaifi, le propriétaire de l'Olympique de Marseille a joué le jeu, même si dans la foulée du match, il a reconnu qu'il ne savait pas monter à cheval, et que ce chapeau de cow-boy était là pour « s’amuser ». Et il a réussi. Mais, redevenant plus sérieux, John Textor a envoyé un nouveau missile à destination du président qatari du PSG, lequel était resté à Doha plutôt que de venir au Groupama Stadium. Alors que l'OL venait d'être battu (2-3) par l'équipe de Luis Enrique, l'homme d'affaires américain a remis cela concernant la concurrence parisienne qu'il estime disproportionnée.

L'OL n'en peut plus de voir le PSG empiler les titres

🔚 C'est terminé au @GroupamaStadium.



Malgré une fin de match folle, nos Gones s'inclinent ce soir face au PSG 🔴🔵



2-3 #OLPSG pic.twitter.com/Xso1giX4Cg — Olympique Lyonnais (@OL) February 23, 2025

John Textor constate qu'à ce stade de la saison, le Paris Saint-Germain compte 13 points d'avance sur son dauphin, l'OM, et surtout 23 d'avance sur l'Olympique Lyonnais, ce qui témoigne selon lui, d'un trop gros écart entre les moyens du PSG et les autres clubs de Ligue 1. « Je n’ai rien de personnel contre Nasser. Je souhaite juste que tous les clubs soient en règle avec le droit européen. En France, on ne peut avoir le même vainqueur, vingt fois d’affilée, ce n’est pas possible, ça. Tout le monde m’a dit de respecter les règles en arrivant en France, et je souhaite que ce soit la même chose pour tout le monde », a prévenu John Textor, qui doit cependant constater que l'Olympique Lyonnais, n'arrive pas à faire mieux que sixième alors que son club a de très gros moyens par rapport à d'autres équipes.

En attendant, le match entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain a été une très bonne publicité pour la Ligue 1, et forcément, au moment où le dossier des droits TV fait l'objet de toutes les attentions, c'est une bonne chose pour la Ligue de Football Professionnel. Et même pour DAZN qui entre cette affiche passionnante jusqu'au bout, et le pétage de plomb de Pablo Longoria à Auxerre, a probablement eu de grosses audiences.