L1 ‍: L'OL chute avec les honneurs contre le PSG

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

23e journée de Ligue 1 :

Groupama Stadium.

Olympique Lyonnais - Paris Saint-Germain : 2-3.

Buts : Cherki (83e) et Tolisso (90e+2) pour l'OL ; Hakimi (53e, 85e) et Dembélé (59e) pour le PSG.

Au terme d'une deuxième période de folie, le Paris Saint-Germain a dominé l’Olympique Lyonnais (3-2) pour s’envoler très haut en tête du championnat de France.

Tout simplement inarrêtable en 2025, Paris se déplaçait à Lyon avec l'intention de remporter ce nouveau choc de L1 pour faire un nouveau pas vers le titre (déjà). Dominateur, le PSG se montrait vraiment dangereux juste avant le quart d’heure de jeu sur un tir de Dembélé, que Mata repoussait de justesse après un sacrifice devant le but (13e). Par la suite, Kumbedi faisait trembler Donnarumma (29e), puis Perri stoppait une nouvelle tentative de Dembélé (35e), sans que personne ne trouve la faille jusqu’à la mi-temps (0-0 à la 45e).

Dès le retour des vestiaires, les Parisiens poussaient fort pour passer devant. Et après une occasion de Kvaratskhelia (46e), le PSG réussissait à faire craquer Lyon. Sur un centre en retrait de l’ancien Lyonnais Barcola depuis le côté gauche, Hakimi, esseulé au deuxième poteau, envoyait une reprise du droit dans les filets d’un Perri impuissant (0-1 à la 53e). Une ouverture du score qui faisait mal aux Gones, surtout qu’après un bel arrêt de Perri face à Vitinha (58e), c’est Dembélé qui faisait le break en s’amusant dans la défense lyonnaise avant de tromper le gardien brésilien d’une frappe croisée du gauche (0-2 à la 59e).

Les Gones tentaient ensuite de réagir avec Tessman (66e), mais Donnarumma gardait sa cage inviolée... jusque dans le dernier quart d'heure. Sur un joli contre mené par Mikautadze, Cherki trompait effectivement le gardien parisien d'un tir puissant du gauche pour relancer le suspense (1-2 à la 83e). Mais pas trop longtemps, vu qu'Hakimi inscrivait un doublé du droit au terme d'une jolie action collective de Ramos et Lee (1-3 à la 85e). En fin de match, Donnarumma réalisait une double parade face à Mikautadze et Maitland-Niles (89e) pour laisser une bonne avance à son club... Sauf que Lyon ne lâchait toujours pas le morceau, et Tolisso réduisait encore l'écart de la tête sur un centre de Maitland-Niles (2-3 à la 90e+2). Au bout du bout, l'OL disposait même de deux opportunités pour égaliser mais la défense parisienne tenait bon jusqu'au coup de sifflet final (2-3).

Grâce à cette nouvelle victoire, la huitième de suite toutes compétitions confondues depuis fin janvier, le PSG continue de prendre une énorme avance en tête de la Ligue 1, l’OM étant désormais relégué à 13 longueurs. Si le groupe de Luis Enrique est donc bien parti pour remporter le titre de champion de France, l’OL de Paulo Fonseca rechute après deux succès. Malgré cette défaite, Lyon reste dans les places européennes au sixième rang, avec maintenant cinq points de retard sur le Top 4.