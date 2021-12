Le naming du Groupama Stadium prolongé pour 3 ans

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Alors que la société d’assurance avait laissé entendre qu’elle mettait un terme à sa collaboration avec l’OL, un accord a été trouvé pour prolonger cette entente de 3 ans. Jusqu’au 31 juillet 2025, le stade lyonnais conservera donc son nom de Groupama Stadium, et il en sera de même pour les centres d’entrainements des équipes professionnelles masculines et féminines. Il reste à savoir, alors que les négociations ont souvent été annoncées comme âpres, le montant déboursé par Groupama pour continuer à associer son nom au stade de l’Olympique Lyonnais.

Groupama Rhône Alpes Auvergne et l'OL ont officialisé ce jeudi 16 décembre, la prolongation pour 3 années du partenariat de naming du stade et du centre d’entrainement du club, situés à Décines-Charpieu dans l’Est de la métropole de Lyon 🤝https://t.co/sqZN3MTpUY — Olympique Lyonnais (@OL) December 16, 2021

« La poursuite de notre collaboration avec Groupama Rhône-Alpes Auvergne valide notre projet d’entreprise, mais aussi l’union de deux institutions au service de leur territoire. Ce naming qui va porter sur une durée totale de 8 années minimum, crédibilise notre action et témoigne de la qualité de nos relations avec Francis Thomine et ses équipes et de la confiance mutuelle en nos valeurs d’entreprise et nos engagements communs. Aujourd’hui le Groupama Stadium et le Groupama OL Training Center se sont imposés comme deux infrastructures de référence en France ». a fait savoir l'OL dans un communiqué.