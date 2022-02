Le FC Porto se dresse sur le rêve grandiose d'Aulas

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

C’est le retour de la campagne européenne à l’Olympique Lyonnais, avec le tirage au sort des 1/8e de finale de la Ligue Europa qui a vu le FC Porto être aux prises avec les Lyonnais.

Le club rhodanien y a ses ambitions, et Jean-Michel Aulas également. Le président lyonnais a bien sûr demandé à Peter Bosz de se réveiller en championnat pour aller chercher le podium, mais le parcours européen lors de la phase de groupe a certainement permis d’adoucir la situation. L’OL a su montrer qu’il était au-dessus de ses rivaux, dans une poule certes largement à sa portée, mais qu’il fallait tout de même dominer.

Aulas veut être au sommet de l'Europe

Et ce fut largement le cas avec un parcours quasiment parfait. Résultat, l’OL arrive au lancement de cette phase finale avec de grandes ambitions. Et pour Jean-Michel Aulas, l’Europe représente un objectif de plus en plus facilement avoué alors que le temps file. Le président lyonnais a parfois évoqué sa succession, et notamment sa confiance en Tony Parker, mais l’ancien meneur de jeu des San Antonio Spurs peut aussi trouver le temps long si jamais JMA devait mettre en oeuvre sa prophétie.

Le Progrès le rappelle ce vendredi, le dirigeant rhodanien a prévenu tout le monde : « Je ne partirai pas avant d’avoir soulevé un trophée européen ». Si l’OL a atteint en 2020 les demi-finales de la Ligue des Champions, l’Europa League semble désormais plus à même de ravir Jean-Michel Aulas. Pour cette saison, le plateau est effrayant avec le FC Barcelone, le FC Séville, l’Atalanta Bergame, le RB Leipzig, le Bayer Leverkusen ou West Ham. Mais si l’OL veut aller chercher un trophée européen, cela passe aussi par de grands adversaires et de grands matchs, ce que la formation de Peter Bosz n’a que trop rarement réussi à faire cette saison. Premier élément de réponse avec la double confrontation face au FC Porto, habitué à briller dans cette compétition, et qui vient de sortir la Lazio Rome.